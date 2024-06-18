Космонавт сделал прогноз, сколько еще протянет МКС Космонавт Корниенко: МКС проработает еще какое-то время при должном уходе

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/Global Look Press

Международная космическая станция может еще проработать какое-то время при должном уходе, однако участники экспедиции постоянно сталкиваются с многочисленными поломками, заявил в беседе с LIFE.ru Герой России и космонавт Михаил Корниенко. Он напомнил, что станция собрана как конструктор и при износе блоков проблемы начинаются у всего экипажа.

Наверное, это так, потому что станция стареет и аппаратура старенькая, надо менять там постоянно эти блоки все запанельные. И корпус подтекает, вы слышали, наверное, в служебном модуле. Надо искать все эти течи, заделывать их, — объяснил Корниенко.

Он также обратил внимание, что большая часть микрометеоритов, наносящих МКС вред, имеет рукотворный статус и состоит из частиц космического мусора, но в то же время на станцию могут попасть частицы от звездопадов, которые движутся со сверхзвуковыми скоростями. Устранить такие неполадки, по мнению космонавта, достаточно сложно.

Корниенко также предположил, что решение о завершении работы МКС было принято из-за политических разногласий ее создателей. Он допустил возможность того, что впоследствии Россия организует новый международный проект вместе с Индией и Китаем.

Представители NASA ранее заявили, что фрагмент переговоров при отработке сценария внештатной ситуации на МКС попал в эфир случайно. Он также добавил, что жизням и здоровью членов экипажа ничего не угрожает.