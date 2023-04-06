Космонавт рассказал, как Земля защищает МКС от магнитных бурь Космонавт Борисенко: солнечные вспышки практически не влияют на МКС

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МКС

Магнитные бури, возникающие после солнечных вспышек, практически не влияют на работу МКС, так как станция «прикрыта» магнитным полем Земли, рассказал NEWS.ru космонавт, Герой России Андрей Борисенко. Он добавил, что МКС летает на высоте около 400 км, что ниже границ естественного барьера.

МКС защищена от магнитных бурь, вызываемых вспышками на Солнце, магнитным полем Земли. Мы летаем на высотах около 400 км, что ниже верхних границ естественного барьера. Он ослабевает или исчезает на высоте свыше 1000 км. Надо понимать, что магнитное поле земли — не металлическая крыша земли толщиной 10 мм. Это очень протяженное поле, его толщина меняется на очень больших дистанциях в сотни километров, нет четкой границы — здесь есть, тут уже нет, — добавил Борисенко.

Ранее МКС уклонилась от космического мусора. Это произошло 6 марта 2023 года. В результате высота орбиты увеличилась на 1,2 км, заявил российский космонавт Дмитрий Петелин. Петелин уточнил, что МКС могла сблизиться с космическим мусором около 18:00 мск, если бы не была проведена коррекция орбиты при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-22», пристыкованного к российскому служебному модулю «Звезда».

До этого двигатели корабля помогли в корректировке орбиты станции для подготовки к возвращению «Союза МС-22» с неисправной системой охлаждения.