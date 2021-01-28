Космонавт раскрыл секреты съёмок фильмов на МКС

https://static.news.ru/photo/5d3e3e46-61b4-11eb-9372-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), раскрыл секреты съёмки документального фильма «Исследователи космоса. Опыт МКС», которая проходила на орбите Земли.

По словам Сергея Кудь-Сверчкова, фильм создаётся в формате виртуальной реальности и позволит зрителям почувствовать себя в роли космонавтов. Камера запечатлела повседневную жизнь обитателей МКС.

Камера стояла в российском сегменте МКС несколько часов и непрерывно снимала обычную жизнь: будь то эксперименты, общение, тренировки или приём пищи, — цитирует космонавта РИА Новости.

При съёмках фильма использовались технологии 3D. По мнению россиянина, это позволит создать эффект присутствия и даст возможность зрителю увидеть станцию глазами космонавтов.

И взрослые, и, что даже важнее, дети в России и по всему миру смогут почувствовать себя космонавтами, не отправляясь в космический полет, — рассказал Кудь-Сверчков.

В числе основных трудностей космонавт назвал необходимость всё снимать с одного дубля — из-за напряжённого графика работы космонавтов.

Фильм производится совместно Роскосмосом и канадской компанией Felix Paul Studios. Во время съёмок двух эпизодов космонавты рассказали, в частности, о важности физических тренировок в невесомости и провели целый ряд экспериментов, включая занятия на беговой дорожке и на велотренажёре.

Также отснят сюжет о 3D-биопринтере, который позволит в будущем выращивать человеческие ткани и мясо для употребления в пищу.

Съёмки планируется продолжать в течение первого квартала 2021 года.

Компания «Главкосмос», входящая в корпорацию «Роскосмос», заявила о планах в отношении космического туризма на ближайшие годы. Пресс-служба компании сообщает, что в 2022–2023 годах на земную орбиту могут попасть четыре российских туриста. Об этом писал NEWS.ru.