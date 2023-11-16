Космонавт раскрыл, приходится ли заново учиться ходить после полета на МКС Космонавт Борисенко опроверг миф о необходимости заново учиться ходить после МКС

Фото: Роскосмос

Андрей Борисенко

После полета на МКС не приходится заново учиться ходить, рассказал NEWS.ru Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко. Он отметил, что на Земле тяжело двигаться первые час-два из-за сильного расстройства вестибулярного аппарата после длительных — от полугода — экспедиций на орбиту.

О полной потере работоспособности сказать нельзя. Да, серьезные сложности есть первые час-два после приземления — сильное расстройство вестибулярного аппарата после длительных полетов, длящихся минимум полгода. Такие трудности испытывают все космонавты, — добавил Борисенко.

По его словам, на МКС космонавты каждый день занимаются физическими нагрузками в целях профилактики последствий воздействия невесомости.

Ранее Борисенко заявил NEWS.ru, что угрозу спутников Starlink американского миллиардера Илона Маска для Международной космической станции можно оценить только после изучения их орбит. По его мнению, хотя количество таких аппаратов и достигло 5000 единиц, само по себе это число выглядит абстрактно.

Борисенко отметил, что для оценки возможной угрозы спутников Starlink для МКС необходимо знать, как много объектов пересекаются в той или иной точке на орбите станции. По его словам, если пересечений нет, то и речи об опасности идти не может.