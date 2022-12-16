Космонавт назвал уникальной аварию на корабле «Союз МС-22» Космонавт Борисенко: авария «Союз МС-22» может привести к трудностям с отправкой на Землю

Фото: Роскосмос

Летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко назвал аварию на корабле «Союз МС-22» уникальной, отметив в разговоре с NEWS.ru, что корабль является в том числе транспортным средством, которое должно эвакуировать экипаж МКС на Землю. По его словам, если существующие методики не позволят ему остаться на МКС, у космонавтов могут возникнуть проблемы с отправкой домой.

Cитуация с аварией на корабле «Союз» достаточно уникальная и раньше мы с таким не сталкивались. Самая тонкая вещь в сложившейся ситуации, это то, что «Союз» является не только транспортным средством, доставляющем космонавтов на станцию, но и выполняет функцию корабля-спасателя. <...> Если оперативно решить эту проблему не выйдет, то мы можем столкнутся с рядом очень неприятных моментов, — заявил Борисенко.

О разгерметизации на «Союзе МС-22», который пристыкован к МКС, стало известно ранее из переговоров экипажа с наземными службами. Из-за нее перенесен выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который должен был начаться в 05:20 мск 15 декабря. Также сообщалось, что на борту корабля еще до открытия выходного люка сработала сигнализация.

В NASA заявили, что обнаруженная разгерметизация системы охлаждения «Союза МС-22» ничем не угрожает экипажу Международной космической станции. Как сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, причиной утечки может быть попадание микрометеорита. По его словам, специалисты проводят анализ последствий на приборно-агрегатный отсек корабля и смотрят тепловой баланс.