Космонавт Мисуркин завершил карьеру в «Роскосмосе»

Герой России Александр Мисуркин покинул состав космонавтов «Роскосмоса», сообщили на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК). На сайте уточнили, что за свою 16-летнюю карьеру он совершил три космических полёта, а также четыре раза вышел в открытый космос. Коллеги Мисуркина поблагодарили его за вклад в развитие российской космонавтики.

Сегодня, 31 марта 2022 года, последний рабочий день Александра Александровича Мисуркина в ЦПК. Он завершает свою деятельность в отряде космонавтов Роскосмоса. <...> Выполнил три космических полёта, общая продолжительность которых — 346 суток 07 часов 04 минуты. Совершил четыре выхода в открытый космос, — сказано в сообщении.

В 2018 году члены экипажа МКС Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров в ходе плановой работы побили рекорд нахождения в российских скафандрах в открытом космосе. Они провели за пределами станции 8 часов 13 минут, до них наибольшее время составляло 8 часов 7 минут. Предыдущий рекорд нахождения в открытом космосе в декабре 2013 года поставили Олег Котов и Сергей Рязанский.

США настроены на дальнейшее продолжение сотрудничества с Россией по программе МКС, однако Роскосмос не может игнорировать их враждебные действия, заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин. Он пояснил, что американский лидер Джо Байден открыто оскорбляет президента России Владимира Путина. Кроме того, Америка снабжает Украину оружием и боевиками, «натаскивает» местных нацистов.