Космонавт Корниенко рассказал о подготовке нового мирового рекорда Космонавт Корниенко: со 2 по 5 апреля за Россией будет очередной рекорд

Фото: Роскосмос

Михаил Корниенко

Герой РФ, летчик-космонавт Михаил Корниенко рассказал на пресс-конференции, что в промежутке со 2 по 5 апреля собирается совершить со своими коллегами первый в мире стратосферный прыжок с парашютом с высоты более 10 тысяч метров на станцию «Барнео» на Северном полюсе. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, точная дата установления Россией нового мирового рекорда будет зависеть от погодных условий.

Со 2 по 5 апреля по графику, если позволит погода, за Россией будет очередной рекорд. Не за нами, за Россией. Это чисто патриотический проект. У нас даже парашюты сделаны в цветах российского флага, я специально их заказал, — пояснил Корниенко.

Он уточнил, что парашютисты прыгнут с Ил-76 и приземлятся на полярной станции «Барнео». Это единственный в мире поселок, расположенный на гигантской льдине, дрейфующей в 100-110 километрах от Северного полюса.

Ранее трое экстремалов спрыгнули с парашютами с недостроенного здания на улице Дмитриева в Москве. Об этом в правоохранительные органы сообщила жительница Балашихи, которая стала очевидцем событий. Останкинский районный суд города Москвы признал мужчин виновными в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).