Космонавт Дубров рассказал, как проходят общие ужины на МКС

Если общий ужин на Международной космической станции (МКС) проходит на российском сегменте, то и готовят его обычно россияне, а если на американском — то американцы, рассказал космонавт Пётр Дубров. Вместе с этим он отметил, что космонавты нередко приносят что-то из своего рациона к общему столу, пишет KP.RU.

Если ужин проходит на российском сегменте, то обычно его готовим мы. В основном используем российскую еду. Если же ужин на американском сегменте, то, как правило, готовят коллеги. Но мы, когда идем к ним, обычно приносим что-то из наших запасов. И они, когда приходят к нам, приносят какие-то вкусные вещи из своих рационов, чтобы разнообразить стол, — рассказал Дубров.

Он также добавил, что в свободное время космонавты могут почитать книги, посмотреть фильмы, послушать музыку и даже почитать новости в интернете. При этом, по словам космонавта, он и его коллеги проводят немало времени, рассматривая Землю в иллюминатор и фотографируя её.

Ранее спускаемый аппарат корабля «Cоюз МС-19» совершил поcадку в степи Казахстана. На Землю с Международной коcмической станции вернулись россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем.