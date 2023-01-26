Космонавт Артемьев: команда МКС готова к появлению инопланетян

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Космонавт Олег Артемьев

Космонавт Олег Артемьев заявил, что команда МКС пока не видела инопланетян, но готова к их появлению. Он уточнил, что летал в космос лишь три раза и провел там в общей сложности 560 дней, а за это время, по его словам, «тяжело кого-то увидеть». Командир экспедиции уточнил, что зафиксировать необычные явления, которые космонавты могут заметить на станции, помогут фото и видеокамеры. В таком случае он обязательно поделится кадрами в своем блоге, передает «360».

Но я мало летал, пока только три раза. И всего лишь за 560 дней тяжело кого-то увидеть, но мы к этому готовы. Самое главное, что у нас есть фото и видеокамеры. Пока они у нас работают, мы можем зафиксировать то или иное что с нами произойдет. Поэтому как только инопланетяне появятся... — пошутил Артемьев.

Также космонавт добавил, что вести социальные сети и блог о жизни на МКС его убедила новая перспективная команда Роскосмоса. Он рассказал, что благодаря этому стал получать обратную связь от подписчиков, которая «дорогого стоит». Артемьев отметил, что благодаря этому он чувствует, что получает «соратников в своем деле».

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина ранее записала видео, где показала, чем питаются на МКС. Выяснилось, что космонавты не употребляют еду из тюбиков. Все продукты упакованы в жестяные банки или пластиковые упаковки. Среди продемонстрированных Кикиной продуктов были не только российские, но также и европейские, американские и японские продукты для космонавтов.