«Космическую» свадьбу сыграли на выставке «Россия» Сотрудники космодрома Восточный сыграли свадьбу на выставке «Россия» в Москве

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Церемония бракосочетания «День космического масштаба» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

На международной выставке-форуме «Россия» состоялась необычная церемония бракосочетания для сотрудников космодрома Восточный. Молодожены Александр Андрейченко и Алена Кузьмина оставили подписи в книге записи актов и обменялись кольцами, которые им вынес человек в скафандре. Новобрачных поздравил губернатор Амурской области Василий Орлов, передает ТАСС.

Не у каждого получится сыграть свадьбу так, как играете ее вы. <...> У экспозиции Амурской области на выставке «Россия» самая главная тема — тема космодрома Восточный, это будущее нашей страны, <...> это ворота в космос. <...> Вы работаете в правильном месте, в правильной области, а сегодня совершили правильный поступок, — заявил глава региона.

По словам заместителя гендиректора АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Анастасии Звягиной, подобное торжественное мероприятие на площадке выставки прошло впервые. По ее словам, в скором времени состоятся свадьбы молодоженов из Якутии и Забайкальского края по всем старообрядческим традициям. Звягина добавила, что за время проведения выставки планируется организовать более 40 свадеб, что поможет поближе познакомиться с культурой России.

Выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В первый день работы ее посетили более 190 тысяч человек, которые также стали свидетелями масштабного танцевального флешмоба. На выставке открылись экспозиции всех 89 российских регионов, госкорпораций, министерств и крупнейших компаний.