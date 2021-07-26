Космический модуль «Пирс» затопили в океане

Российский космический модуль «Пирс», который работал в составе МКС 20 лет, успешно отсоединился от станции. Его вместе с кораблём «Прогресс МС-16» затопили в Тихом океане, передаёт РИА Новости.

Роскосмос вёл трансляцию отстыковки модуля от Международной космической станции. После этого он сошёл с орбиты и упал в океан вдали от судоходных путей. Для сведения модуля с орбиты использовался «Прогресс МС-16», так как у «Пирса» нет двигателей.

Сейчас части модуля и корабля, которые не сгорели в атмосфере при падении, находятся на дне океана в 3630 км от новозеландской столицы Веллингтона.

«Пирс» стал первым модулем МКС, который отстыковали от станции и затопили.

Место «Пирса» займёт модуль «Наука», ракета «Протон-М» с которым стартовала с Байконура 21 июля. 29 июля он должен пристыковаться к служебному модулю «Звезда». Он будет одним из самых больших сегментов МКС.

Запуск «Науки» изначально был запланирован на 2017 год. Тогда его пришлось перенести на 2018 год, что объяснили засором в топливной системе. Модуль отправили производителю на доработку, а позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что проблема была не из-за засора, а из-за брака.