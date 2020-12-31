Космические войска ВКС РФ подвели итоги ушедшего года

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Специалисты Космических войск Воздушно-космических войск (ВКС) РФ в 2020-м обеспечили доставку на орбиту 21 отечественного аппарата, рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. В околоземном пространстве сейчас находятся свыше 160 объектов разного предназначения.

В 2020-м личный состав Главного испытательного космического центра имени Титова с высокой точностью осуществили все плановые сеансы управления спутниками РФ, около 60% которых контролируется наземным автоматизированным комплексом ВКС, пишет РИА Новости.