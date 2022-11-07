Косметолог рассказала, как ухаживать за бородой Косметолог Соколова: уход за бородой подразумевает ее мытье, стрижку и укладку

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Уход за бородой подразумевает ее мытье, стрижку и укладку, рассказала РИАМО врач-дерматовенеролог и косметолог Юлия Соколова. Из-за того что борода способна впитывать неприятные запахи и находится рядом со ртом, ее требуется регулярно мыть, объяснила специалист. По ее словам, для сохранения формы бороду следует регулярно подравнивать, а также укладывать ее с помощью специальных средств на основе восков и масел.

Короткую щетину и усы нужно мыть ежедневно с кожей лица, рассказала Соколова, а длинную бороду — раз в три дня. С такой же частотой, по мнению специалиста, бороду следует подравнивать. Эксперт порекомендовала определиться с формой в салоне, а затем поддерживать ее самостоятельно.

Сложнее всего приходится тем, кто носит короткую бороду, то есть для начинающих бородачей. С формой лучше определиться в салоне при помощи мастера, а дома самостоятельно ее поддерживать, — посоветовала Соколова.

Косметолог добавила, что в укладке нуждается борода любой формы и длины, так как она убирает излишнюю статику, придает волосам лоск, приятный аромат и блеск. Эксперт уточнила, что для этого можно применять специальные укладочные средства на основе восков и масел с ухаживающими свойствами. При этом воск или крем надо наносить руками, а для масла понадобится гребешок или специальная щетка, пояснила врач.

Барбер Азамат Зархунов ранее рассказал, что главным фактором, влияющим на густоту бороды, является генетика, однако существуют специальные средства на основе миноксидила, которые стимулируют рост новых волос в спящих фолликулах и помогут отрастить красивую бороду. По словам специалиста, подобные средства не дают быстрого результата, только после длительного и регулярного применения можно будет увидеть эффект, поэтому стоит запастись терпением.