Косметолог рассказала, как правильно умываться водой Косметолог Рогожина посоветовала перед умыванием водой нанести жирорастворяющие средства

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Чтобы умывание простой водой было максимально полезным для кожи лица, перед этим надо нанести жирорастворяющие средства, заявила косметолог Оксана Рогожина в разговоре с Lenta.ru. По ее мнению, при умывании происходит нормализация биоценоза кожи с обитающими на ней микроорганизмами, а также легкая тонизация кожи и улучшение микроциркуляции крови.

Умывание всегда представляет собой двухэтапный процесс, где последовательно используются жирорастворяющие, а затем — водорастворяющие тоники и лосьоны, — уточнила Рогожина.

Косметолог добавила, что сейчас в продаже появились бифазные средства для умыванию по типу «вода в масле», которые позволяют умыться в один этап. Рогожина считает, что вода в процессе умывания нужна в основном для смывания различных масок, гелей и других уходовых средств.

Иногда вода нужна для орошения кожи перед нанесением на нее очищающей косметики, — резюмировала специалист.

Ранее косметолог Наталья Лачинова заявила, что инъекционный коллаген помогает бороться с рубцами и уплотняет истончившуюся кожу. Она добавила: коллагенотерапия повышает тонус кожи, способствует биоревитализации и ремоделированию собственного коллагена.