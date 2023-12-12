Косметолог рассказала, как очищение лица помогает наладить сон Косметолог Радица: очищение лица гармонизирует внутреннее состояние

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Трехэтапная система очищения лица поможет гармонизировать внутреннее состояние и расслабиться, благодаря чему можно наладить сон, рассказала косметолог Лилиана Радица. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что уход за кожей представляет собой своеобразный ритуал с эффектом ароматерапии.

Трехэтапную систему очищения можно считать своего рода ритуалом с дополнительным эффектом ароматерапии. В конце дня это поможет успокоиться, расслабиться, сбалансировать и гармонизировать свое состояние, а также подготовиться к спокойному и крепкому сну, — пояснила косметолог.

Она посоветовала серьезно подходить к очищению кожи в вечернее время. В качестве первого этапа ухода рекомендуется использовать средства, обладающие жирорастворимыми свойствами, которые удалят макияж и накопившуюся за день грязь. Затем стоит применить средства с водорастворимыми качествами. Они очистят саму кожу. Далее следует использовать лосьон. Он восстановит баланс кожи и защитит ее от раздражений и потери влаги.

Косметолог Оксана Казакова ранее рассказала, что избежать преждевременного старения кожи и появления морщин помогут очищение, тонизирование, увлажнение и специальный уход. По ее словам, на кожу воздействую ультрафиолет, жесткая вода, загрязненный воздух и перепады температур.