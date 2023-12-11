Косметолог рассказала, как избежать ранних морщин Косметолог Казакова: очищение кожи препятствует появлению ранних морщин

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Избежать преждевременного старения кожи и появления морщин помогут четыре важных шага, в том числе очищение, тонизирование, увлажнение и специальный уход, рассказала в беседе с LIFE. Ru врач-косметолог Оксана Казакова. Она пояснила, что на состояние кожи воздействуют ультрафиолет, жесткая вода, загрязненный воздух и перепады температур, а также малоподвижный образ жизни, неправильное питание, вредные привычки и психоэмоциональные перегрузки. Полностью исключить влияние этих факторов невозможно, однако его можно снизить.

Как рассказала эксперт, очищать кожу необходимо как минимум дважды в день — утром и вечером, причем загрязнения уходят даже в результате простого умывания. Вечернее снятие макияжа лучше проводить мягкими средствами — мицеллярной водой, различными пенками и гидрофильными маслами. После умывания важно протереть лицо тоником, который обеспечит более глубокую очистку, выровняет текстуру и тон кожи, подготовив ее к дальнейшим процедурам — увлажнению и питанию. Эти основные этапы насыщают кожу полезными веществами, делают ее более упругой и гладкой, молодой и здоровой.

Специальный уход необходим при наличии таких выраженных проблем, как глубокие морщины, пигментные пятна, акне и ряда других, продолжила специалист. Уходовые продукты нужно подбирать индивидуально при визите к врачу.

Подходить к проведению процедур следует достаточно осторожно. Любая из них может не только принести пользу, но и нанести вред, — резюмировала Казакова.

Ранее врач-косметолог, дерматовенеролог Софико Дараселия рассказала, что старение кожи происходит из-за неправильного образа жизни, в том числе недостатка сна и злоупотребления алкоголем. Также, по ее словам, отрицательное воздействие на кожу оказывают переизбыток ультрафиолета и стрессовые ситуации.