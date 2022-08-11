Косметолог рассказала, чем грозит отказ от солнцезащитного крема Косметолог Капитанова: отказ от солнцезащитного крема грозит повышенной пигментацией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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В летние месяцы необходимо использовать большое количество солнцезащитного крема, а если его не наносить, то на коже появится пигментация и подкожные прыщи, она также станет более жирной, предупредила косметолог Анна Капитанова. Она также подчеркнула, что нельзя заменять его косметикой с SPF, так как уровня защиты будет недостаточно, пишет Lenta.ru.

Специалист рассказала, что для лучшего эффекта слой солнцезащитного крема на шее и лице должен быть толщиной четыре миллиметра — это две полоски крема, нанесенные на средний и указательный пальцы. Кроме того, нужно правильно смывать крем с SPF-защитой.

Золотой трехэтапный стандарт очищения после использования солнцезащитных средств — это нанесенное на сухую кожу гидрофильное масло (его нужно смыть водой), мицеллярная вода и гель для умывания, — пояснила косметолог.

Капитанова не советует заменять увлажняющий крем солнцезащитным, так как они выполняют разные функции. Его также нельзя использовать, как базу под макияж.

Дерматолог Зоя Константинова объяснила, что означают цифры на упаковках солнцезащитных кремов. Оказалось, что 30, 45, 50 — это время, которое человек может находиться на солнце перед тем, как нанести уходовое средство повторно. Она пояснила, что в случае с SFP 60 повторно наносить крем нужно через 1,5–2 часа.