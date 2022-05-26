Косметолог призвала россиян не пользоваться «бабушкиными» рецептами красоты Косметолог Целищева призвала россиян не пользоваться «бабушкиными» рецептами красоты

Косметологические процедуры для лица / Фото Shutterstock

Не стоит безоговорочно верить в эффективность «бабушкиных» секретов красоты, потому что подобные уходовые средства нередко несут в себе массу побочных эффектов, заявила косметолог Анастасия Целищева. В связи с этим она порекомендовала россиянам не класть на лицо клубнику в косметических целях, так как эта ягода может спровоцировать контактный дерматит, пишет Lenta.ru.

Во-первых, если это покупная ягода — наличие нитратов и вредных веществ почти всегда обеспечено. Во-вторых, в клубнике содержатся фруктовые кислоты, которые могут быть полезны в каких-то отдельных случаях, например при акне, но эти же кислоты не рекомендуется использовать в возрасте до 25 лет, а по некоторым данным, и до 30 лет, — подчеркнула Целищева.

Она отметила, что использование любых уходовых средств без учета типа и особенностей кожи может привести к ее ухудшению. Аналогичным образом ситуация обстоит и с волосами, добавила косметолог. Целищева порекомендовала проконсультироваться со специалистом и использовать только те уходовые средства, которые подходят к конкретному типу кожи.

Ранее косметолог Ольга Садовская заявила, что индийские женщины, которые славятся длиной и красотой своих волос, часто готовят маски из недорогих подручных средств. Например, укрепляющее средство для волос из апельсинов положительным образом действует на кровообращение, активность тестостерона и помогает бороться с облысением.