Косметолог предупредила об опасности «инстаграм-врачей

Косметолог Марият Мухина предупредила об опасности нелегальных препаратов для «уколов красоты». В разговоре с NEWS.ru медик рассказала, что перед процедурой нужно обязательно узнать, что именно вам собираются ввести и посоветовала отказаться от услуг «инстаграм-врачей».

Специалист отметила, что узнать, легален ли препарат в стране, можно с помощью сервиса «Честный знак» — он предоставляет информацию о различных видах лекарств. Там также можно узнать, сертифицирован ли препарат в РФ. Если же нет, то от таких «уколов красоты» лучше отказаться, чтобы не нанести вред своему здоровью.

Косметолог посоветовала обращаться за эстетическими услугами только в специализированные клиники. Дело в том, что к таким учреждениям применяются достаточно строгие требования и большинство косметологий не станут рисковать своей репутацией и ставить себя под угрозу закрытия.

Мухина также посоветовала не обращаться за услугами к «инстаграм-специалистам». Как правило, неизвестно, какое у них образование. В противном же случае можно заработать некроз тканей. Дело в том, что такие «врачи» не всегда умеют правильно делать уколы и далеко не всегда используют сертифицированные препараты.

Если у вас начались посинение, отёк, покраснение, если этот отёк начался сразу после процедуры, то не нужно ждать, пока у вас отомрёт пол-лица и начнётся некроз. Нужно срочно вызывать скорую, нужно сразу начать принимать антибиотики и обратиться в клинику, — сказала врач.

Она уточнила, что чаще всего пациентов отправляют на лечение в стационары. Дело в том, что большинство медиков «не хочет брать на себя ответственность» за действия «горе-специалистов».

Если же всё-таки вы решились обратиться за услугой к «инстаграм-специалисту», то нужно обратить внимание, в первую очередь, на его образование. Информация об этом обязательно должна быть в открытом доступе. Если же её нет — это повод задуматься. Также бывают случаи, когда такие «врачи» публикуют снимки с поддельными документами, поэтому следует досконально узнать всю информацию о специалисте, прежде чем отправляться к нему на приём.

Помимо этого, у специалиста должны быть представлены видео работы. По словам Мухиной, большинство фото в таких аккаунтах отредактированы и не отображают реальный результат процедуры.

Нужно понимать, что лицо — это заявка на будущее. Когда вы начинаете экономить на своём будущем, вы обязательно получаете какой-то урок, — подчеркнула Мухина.

Она призвала обращаться только в сертифицированные клиники и не экономить на собственном здоровье.

Ранее врач-дерматолог, трихолог Инна Петросова рассказала, что в жару необходимо беречь волосы от высокой температуры и прямых солнечных лучей.