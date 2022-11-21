Косметолог предостерегла от поцелуев на морозе Косметолог Аббасова: поцелуи на морозе могут привести к трещинам на губах

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Поцелуи на морозе могут привести к болезненным ощущениям: кожа губ может потрескаться и обветриться, рассказала РИАМО косметолог Лана Аббасова. Кроме того, по ее словам, при сильном холоде губы могут даже примерзнуть друг к другу. Для их защиты она рекомендует пользоваться самым обычным вазелином.

В зимнее время целоваться на улице не рекомендуется, ведь при морозе можно обветрить губки, — отметила специалист.

Аббасова советует для увлажнения кожи губ использовать обычный вазелин, он поможет предотвратить обветривание и трещины. Также зимой стоит в домашних условиях раз в неделю устраивать скрабирование губ и делать альгинатные маски.

Эксперт добавила, что на морозе лучше воздержаться от прикосновений языком и губами к металлическим предметам: такой «поцелуй» может закончится травмой кожного покрова.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов отметил, что температура воздуха предстоящей зимой может подниматься до аномально высоких температур. Подобное может случиться под влиянием тренда на глобальное потепление. В качестве примера необычной зимы, обусловленной глобальным потеплением, он привел в пример зиму без снега в Москве и Подмосковье два-три года назад. Одновременно с этим он подчеркнул, что если теплое течение Гольфстрим кардинальным образом изменит направление в Северной Атлантике, в отдельных регионах может случиться похолодание на 15–20 градусов.