Косметолог посоветовала простую маску для волос с эффектом лошадиной гривы Косметолог Садовская посоветовала простую маску для волос с эффектом лошадиной гривы

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Простую маску, придающую волосам густоту лошадиной гривы, можно сделать из касторового масла и молотого имбиря, рассказала косметолог Ольга Садовская «МК в Новосибирске». Этот рецепт помогает укрепить волосы и защитить их от выпадения.

Касторка борется с перхотью, возникающей на фоне грибка волос, помогает при зимних перепадах температуры, последствий использования хлорированной воды, горячих укладок и окрашивания. Имбирь содержит огромное количество аминокислот, витаминов, микроэлементов. Например, отвечающие за эластичность фосфор и магний, укрепляющие волосы и борющиеся с ранней сединой железо и цинк, а также селен и кальций, — описала Садовская действие маски.

Для получения маски нужно смешать две столовые ложки касторового масла и одну чайную ложку молотого имбиря, поставить на 20–30 минут на водяную баню или батарею. Смесь должна получиться немного теплее температуры тела.

Наносить её следует кисточкой для окрашивания на корни волос и волосистую часть головы, на чистую кожу и на сухие волосы. Затем надеть шапочку для душа или полиэтиленовый пакет, обмотать голову полотенцем и продержать около 20 минут. Смыть шампунем.

По словам косметолога, эффект будет виден уже после двух-трёх масок, а курс состоит из 8–10, но не чаще двух раз в неделю.

Ольга Садовская ранее рассказала о дешёвом индийском средстве от облысения — маске из апельсинов. Для неё понадобятся предварительно высушенные корки фрукта.