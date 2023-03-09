Косметолог перечислила противопоказания к микротоковой терапии Косметолог Павленко: микротоковая терапия противопоказана больным эпилепсией и онкологией

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Микротоковая терапия

Микротоковая терапия противопоказана людям с эпилепсией и расстройствами центральной нервной системы, рассказала «Москве 24» косметолог Оксана Павленко. По ее словам, также микротоки запрещено использовать при кардиопатии, сердечной аритмии и онкологии в ее острой форме или в стадии ремиссии, которая длится менее пяти лет. Помимо того, процедуры нельзя делать людям со штифтами, золотыми нитями, пирсингом или кардиостимулятором в зоне воздействия.

Они противопоказаны людям с эпилепсией и другими расстройствами ЦНС, кардиопатией, сердечной аритмией, — предупредила Павленко.

Косметолог уточнила, что противопоказанием к микротоковой терапии может стать гиперчувствительность к току и его индивидуальная непереносимость. Помимо того, временно отказаться от процедур следует во время беременности, при повышении температуры и обострении инфекционных заболеваний. Также микротоки не следует применять, если в зоне воздействия есть заболевания кожи в острой фазе, призвала эксперт.

Косметолог пояснила, что использовать микротоки можно при заболеваниях щитовидной железы, но перед этим следует обратиться к специалисту, который после сбора анамнеза подберет методики для проведения процедуры безопасно для здоровья.

Пластический хирург Андрей Копасов ранее рассказал, что человек может корректировать свою внешность без врачебного вмешательства. Микротоковые процедуры и шлифовки, а также сеансы RF и SMAS-лифтинга способны сократить количество морщин, убрать второй подбородок или вернуть коже сияющий вид.