Косметолог перечислила правила красивого и здорового загара Косметолог Мирзоева перечислила правила красивого и здорового загара

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для красивого и здорового загара следует использовать защитный крем, заранее чистить и увлажнять кожу, рассказала врач-косметолог Зайнаб Мирзоева изданию Lenta.ru. Кроме того, важно увеличивать продолжительность солнечных ванн постепенно и выбирать для них правильное время.

В первый день рекомендуется проводить на солнце не более 20–30 минут, а затем с каждым днём увеличивать время пребывания на 5–10 минут. Тут необходимо учитывать, какой у вас фототип кожи. <...> Наиболее опасные часы для солнечных ванн — с 11 до 16 часов. Самым безопасным временем для загара являются утренние и вечерние часы, — сообщила Мирзоева.

Она также посоветовала следить за водным балансом и пить достаточное количество воды, чтобы не допустить сухости кожи.

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