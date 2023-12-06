Косметолог перечислила основные причины старения кожи Врач Дараселия: недостаточное количество сна и алкоголь ускоряют старение кожи

Старение кожи происходит из-за неправильного образа жизни, в том числе недостатка сна и злоупотребления алкоголем, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-косметолог, дерматовенеролог Софико Дараселия. Также, по ее словам, отрицательное воздействие на кожу оказывают переизбыток ультрафиолета и стрессовые ситуации.

Как пояснила специалист, здоровый сон нормализует гормональный фон, способствует выработке коллагена и улучшает состояние кожи. И, напротив, если человек не высыпается, то его кожа стареет гораздо быстрее. Важным для здоровья кожи также является правильное питание и физическая активность.

Большую роль играет и то, как часто человек позволяет себе выпивать. Алкоголь усиливает отечность на лице, способствует повреждению сосудов на лице, особенно в области щек, и в целом ускоряет старение, — подчеркнула врач.

Еще одной причиной преждевременного старения кожи врач назвала воздействие солнечных лучей, которые разрушают волокна коллагена и способствуют развитию пигментации. Также кожа быстро стареет под воздействием стресса, который негативно влияет на обмен веществ и на состояние тканей.

Это и связочный аппарат, и жировые пакеты на лице, и волокна коллагена, и мимическая активность. Поэтому профилактика стрессов является важным аспектом в сохранении молодости, — резюмировала медик.

Ранее врач-косметолог Татьяна Макарова предупредила, что злоупотребление спиртными напитками приводит к возникновению отечности кожи на лице. Она пояснила, что алкоголь снижает гидратацию организма, когда в результате обезвоживания клеток жидкость скапливается в межклеточном пространстве.