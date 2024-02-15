Косметолог перечислила основные ошибки при борьбе с акне Косметолог Малкина: механическая чистка не является методом лечения акне

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Усиленное механическое воздействие, попытки выдавить прыщи и бесконтрольное использование кислот являются основными ошибками при борьбе с акне, предупредила врач-косметолог Кристина Малкина. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что чистка не является методом лечения.

Та же механическая чистка не является методом лечения акне, а лишь одним из вспомогательных методов в лечении. По этой причине перед процедурой обязательно нужно проконсультироваться со специалистом о необходимости данной манипуляции, — пояснила врач.

Попытки выдавить прыщи или черные точки приводят к распространению по коже элементов, в которых в большом количестве содержатся бактерии акне. Это чревато еще большими воспалениями. Косметолог отметила, что использование спиртовых лосьонов приведет к усилению выработки кожного сала, а кислоты не всегда безопасны для кожи. Также не стоит использовать скрабы. Они повреждают кожный покров и провоцируют новые воспаления. Кроме того, Малкина посоветовала не перекрывать высыпания плотными тональными кремами.

Телеведущая Елена Малышева ранее посоветовала употреблять печень трески, льняное масло и говяжью печень в процессе борьбы с акне. По ее словам, эти продукты содержат витамины В5 и D, омега-3 жирные кислоты и уменьшают степень воспаления на коже.