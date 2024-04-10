Косметолог предупредила об опасности прокалывать уши маленьким детям Косметолог Аюпова посоветовала не прокалывать уши маленьким детям

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Не следует прокалывать уши детям до сознательного возраста, считает косметолог Татьяна Аюпова. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист уточнила, что ребенок не сможет сказать, что ему больно. Кроме того, в раннем возрасте дети также могут выдернуть сережки из ушей или зацепиться ими, из-за чего получат травму.

Я категорически против прокалывания ушей девочкам до сознательного возраста. Это потеха родителям и проблемы ребенку. <...> Ушки у ребенка потом болят еще несколько дней, но малыш просто не может вам об этом сказать. Шапочку надевать после этого очень нежелательно, иначе ушки могут воспалиться, — пояснила специалист.

Косметолог Марият Мухина уточнила, что, если родители все же решились проколоть уши ребенку, лучше использовать для этого иглу, а не пирсинг-пистолет. Системы для прокола используют специальные серьги-иглы, которые не прокалывают ткань, а разрывают ее. Прокол пистолетом делается быстро, но процесс заживления занимает много времени.

Пирсинг-мастер Анна Сибирякова ранее рассказала, что просьбы детей сделать пирсинг часто являются простой прихотью. Она отметила, что лучше не делать ребенку проколы в раннем возрасте. У детей нет понимания всей серьезности процедуры, они не думают о последствиях.