Косметолог объяснила, как защитить кожу зимой Косметолог Баллирано: зимой нужно пользоваться кремами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зимой обязательно нужно пользоваться кремами, чтобы защитить кожу, рассказала косметолог Татьяна Баллирано. В разговоре с «Радио 1» специалист уточнила, что лучше всего подходят специальные колд-средства. Они помогут сохранить упругость кожи и защитят от раздражений и обветривания.

Так мы сохраним собственную влагу, лицо не будет раздражаться, краснеть, не будут появляться воспаления. Например, из-за сухости кожи на лице могут появляться микротрещинки, из-за этого усиливаются морщинки, кожа шелушится, — пояснила косметолог.

Дома также стоит использовать натуральные масла. При хорошем составе можно применить даже оливковое масло, уточнила Баллирано. Такой продукт будет питать кожу. Специалист советует распарить кожу, согреть масло и нанести на лицо на всю ночь. Кроме того, можно использовать питательные кремы вместо увлажняющих. Зимой следует отказаться от препаратов с кислотами и пилингов.

Если кожа все же пострадала от воздействия низких температур, рекомендуется прибегнуть к использованию масок. По словам косметолога, предварительно нужно снять сухой слой легким пилингом. Затем нужно нанести на кожу крем, а после можно использовать гидрогелиевую или тканевую маску.

Косметолог Мадина Байрамукова ранее рассказала, что зимой коже нужны глицерин, витамины группы А, Е и алоэ. По ее словам, все эти элементы помогают коже выстоять в борьбе с морозами и ветрами, питая, увлажняя и восстанавливая естественный гидробаланс.