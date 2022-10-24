Косметолог объяснила, как ухаживать за кожей лица осенью Косметолог Зудилова посоветовала использовать для ухода за кожей осенью питательные и насыщенные средства

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Осенью лучше использовать насыщенные и питательные средства для ухода за кожей лица, рассказала «МК в Новосибирске» косметолог Нина Зудилова. По ее словам, в это время года стоит пользоваться увлажняющими и восстанавливающими средствами. Кремы эксперт порекомендовала наносить за час до сна и за полчаса до выхода из дома. Также специалист предостерегла от использования скрабов с твердыми частичками осенью и умывания горячей водой.

Лучше использовать те средства, которые увлажнят и восстановят защитную гидролипидную мантию кожи. В их составе могут содержатся сквалан, церамиды, пантенол и ниацинамид, — уточнила косметолог.

Эксперт рассказала, что после лета коже требуется очищение и отшелушивание. Чтобы убрать ороговевшую кожу, стоит 1-2 раза в неделю использовать пилинги с миндальной, молочной, салициловой кислотой или энзимы, посоветовала Зудилова.

Специалист предостерегла от использования скрабов с твердыми частицами и умываний горячей водой, так как осенью кожа становится более чувствительной и нуждается в более бережном уходе.

Замените многоразовые полотенца на бумажные и промакивайте ими лицо после умывания тёплой водой. Не пренебрегайте домашним уходом. Берегите не только кожу лица, но и шеи, губ и рук — все эти части тела нуждаются в увлажнении, — объяснила косметолог..

Дерматолог Юлия Галлямова ранее рассказала, что мороз является главным врагом кожи, поэтому в прохладную погоду не стоит просто умывать лицо обычной водой. Перед выходом на улицу она посоветовала пользоваться специальными средствами для умывания, чтобы не пересушить кожу. Дерматолог рекомендовала использовать мицеллярную воду и специальные средства для ухода, а также попросила не забывать про защиту кожи рук.