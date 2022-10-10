Косметолог объяснила, как определить тип кожи Косметолог Соколова: на сухой коже нет жирного блеска, а чувствительная часто зудит

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Тип кожи, как правило, можно определить самостоятельно, заявила в беседе с РИАМО косметолог Юлия Соколова. Так, сухая кожа часто тонкая и на ней не видны поры и нет жирного блеска, уточнила эксперт. Чувствительная кожа отличается повышенной раздражительностью и плохо переносит перепады температур, а при комбинированном типе кожа жирная только в Т-зоне, а во всех остальных местах — нормальная.

Понять, что у вас сухая кожа, просто. Чаще всего на ней практически не видны поры и нет жирного блеска. <...> Кожа такого типа (комбинированная. — NEWS.ru) встречается у большинства людей. Вы принадлежите к их числу, если у вас кожа жирная в области Т-зоны (лоб, нос, подбородок), а на остальных участках — нормальная, — уточнила специалист.

Также Соколова добавила, что чувствительная кожа реагирует покраснением на большинство косметических средств, часто шелушится, зудит и оставляет чувство стянутости.

При нормальном типе кожи нет жирного блеска и черных точек, она также не шелушится и не имеет признаков сухости. Для ухода за такой кожей нужно немного: ежедневное очищение, регулярное отшелушивание, увлажнение, подчеркнула косметолог.

Врач-косметолог и специалист по инъекционным методикам Виктория Пестова ранее заявила, что многоступенчатые системы ухода за лицом корейской косметики абсолютно неэффективны в борьбе с прыщами. Как подчеркнула специалист, это просто рекламный ход. Кроме того, наличие множества агрессивных компонентов в ее составе может впоследствии плохо сказаться на здоровье кожи.