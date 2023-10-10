Косметолог назвала залог успеха при уходе за лицом Косметолог Столина: уходовые средства бесполезны без правильного очищения

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Использование дорогих уходовых кремов и сывороток теряет смысл без правильного очищения кожи лица, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач — дерматолог-косметолог Любовь Столина. По ее словам, без хорошего очищающего и увлажняющего тоника уходовые средства не смогут проникнуть глубже рогового слоя.

Залогом успеха ухода за лицом является выбор хорошего очищающего средства. В идеале надо найти одно, подходящее вам по типу кожи очищающее средство, которое можно использовать универсально утром и вечером, — пояснила специалист.

Как рассказала косметолог, тоник для лица важен для восстановления кислотности кожи и ее увлажнения после применения очищающего средства. Также существуют очищающие средства, которые не нарушают кислотность и дополнительно увлажняют кожу. При их применении от тоника можно отказаться, добавила эксперт.

Столина также отметила важность применения сывороток для лица. Эти средства в отличие от кремов имеют более насыщенный состав и эффективнее способствуют коррекции таких проблем, как акне, пигментация и морщины.

Маски для лица дерматолог посоветовала использовать не чаще 1–2 раз в неделю. Удалить ороговевшие клетки с поверхности кожи поможет домашний пилинг со специальными очищающими масками, сыворотками и кремами.

Минимальный набор косметики для домашнего ухода за лицом должен включать в себя очищающее средство (использовать два раза в день), сыворотку-крем (два раза в день), дневной крем для лица с SPF, домашний пилинг в форме маски или сыворотки/крема, — подчеркнула врач.

Ранее врач-дерматолог Наталия Жовтан предупредила о возможных опасных последствиях эпиляции сахарной пастой, или шугаринга. По словам специалиста, в результате нарушения структуры кожи при шугаринге человек может инфицироваться вирусом герпеса или стафилококком.