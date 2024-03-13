Косметолог назвала способы ухода за жирной кожей Косметолог Носарева: горячая вода противопоказана при жирной коже

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При жирной коже не стоит умываться горячей водой, предупредила врач-косметолог Нана Носарева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что важно избегать средств на спиртовой основе: они усилят выработку кожного сала. Кроме того, лучше отказаться от агрессивных скрабов, кислотосодержащих масок и плотных тональных средств.

Не стоит умываться горячей водой, ежедневно использовать агрессивные скрабы и кислотосодержащие маски. Старайтесь реже использовать плотные тональные средства. Бездумно используя спиртовые растворы, пилинги, подсушивающие растворы и неподходящие косметические средства, вы только усугубите ситуацию, — пояснила врач.

Жирная кожа требует ежедневного умывания утром и вечером. Это помогает убрать грязь и избыток кожного сала, а также защищает от воспалений и расширений пор. После очищения следует воспользоваться тонизирующим средством. Крем также должен обладать свойством регуляции выработки кожного сала, но при этом не должен пересушивать кожу. Носарева посоветовала не пренебрегать средствами с SPF-защитой.

Косметолог Ирина Ягодина ранее рассказала, что мимические морщины вокруг глаз, известные как «гусиные лапки», могут уйти в результате уходовых и коррекционных процедур. По ее словам, все действия должны быть направлены на восстановление гидролипидной мантии, что особенно актуально в весенний период.