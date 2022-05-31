Косметолог дала советы подросткам, как справиться с проблемной кожей Косметолог Эллинская: подросткам стоит пользоваться косметикой для проблемной кожи

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При первых проявлениях угревой сыпи у подростка стоит начать пользоваться уходовой косметикой с пометкой «для проблемной кожи», заявила косметолог Ксения Эллинская. Она порекомендовала дважды в день очищать кожу гелем или пенкой с нейтральным бессульфатным составом, сообщает «Москва 24».

Два раза в день кожу необходимо очищать гелем или пенкой с нейтральным бессульфатным составом. Обратите внимание, чтобы на упаковке со средством была еще пометка «для чувствительной кожи», — заверила Эллинская.

Также, добавила косметолог, стоит один раз в день наносить на проблемные участки крем, в составе которого значится салициловая кислота. Это уходовое средство, уточнила Эллинская, увлажнит кожный покров и поможет устранить закупоренность выводных протоков сальных желез. По ее словам, чтобы усилить отшелушивающий эффект, можно использовать вместо базового средства — очищающее, с содержанием, например, молочной кислоты.

Ранее заведующая отделением косметологии Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Полина Колчева заявила, что смывать макияж и умывать лицо перед сном обязательно, потому что от неправильного, недостаточного ухода на коже могут появиться высыпания. Она отметила, что кожа в ночное время должна дышать и отдыхать. Слишком частый уход при этом, по словам эксперта, может навредить.