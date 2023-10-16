Косметолог дала советы по уходу за кожей осенью и зимой Косметолог Карамышева посоветовала увлажнять кожу осенью и зимой

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Осенью и зимой необходимо изменить подход к уходу за кожей, предупредила врач-косметолог Яна Карамышева. В разговоре с РИАМО специалист уточнила, что в этот период важно увлажнять кожу, поскольку воздух становится сухим. Для этого подойдут как процедуры, которые предлагают в клиниках, так и средства, которые можно использовать дома самостоятельно.

Здесь речь идет как о процедурах биоревитализации и биопрепарации в клинике, так и о своевременном и адекватном изменении ежедневного домашнего ухода за кожей лица и тела с учетом сезонности, — пояснила врач.

Кроме того, осенью можно делать различные пилинги и абразивные процедуры, поскольку в это время года снижается солнечная активность, поэтому уменьшаются риски повредить верхние слои кожи ультрафиолетовыми лучами. Этот период также хорошо подходит для лечения пигментации и избавления от сосудистых изменений на коже. Карамышева предупредила, что важно не забывать при этом использовать солнцезащитные средства, особенно после начала лечения.

Специалист напомнила, что перед любой процедурой или использованием средств стоит проконсультироваться с врачом. Это связано с индивидуальными особенностями кожи.

Психолог Анна Матари ранее посоветовала почаще гулять осенью в светлое время суток, чтобы поднять настроение и справиться с упадком сил. По ее словам, также стоит включать дома яркий желтый свет и не закрывать шторы на окнах, пока на улице светло.