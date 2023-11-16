Косметолог дала советы, как избавиться от «смартфонного подбородка» Косметолог Гришина: избавиться от второго подбородка поможет массаж

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Избавиться от так называемого смартфонного подбородка, который возникает из-за неправильного положения головы при использовании гаджетов, можно при помощи массажа, рассказала врач-косметолог Натэла Гришина. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что эта процедура при правильном выполнении полезна для кожи, улучшает кровообращение и питает ткани.

Правильный массаж может избавить от второго подбородка, но если перестать его делать, то все эти изменения вернутся. <...> Массаж поможет при профилактике появления второго подбородка и как дополнительный метод поддержания результата, — пояснила Гришина.

Гришина отметила, что самый популярный метод — это аппаратные процедуры. Воздействовать при помощи ультразвука на причину появления второго подбородка может аппарат SMAS-лифтинга. По словам косметолога, на данный момент это самая действенная процедура. Также существует радиолифтинг, благодаря которому подтягивается ткань и второй подбородок убирается. При желании избавиться от «смартфонного подбородка» можно при помощи инъекций или нитевого лифтинга, добавила врач.

Диетолог Анастасия Кондаурова ранее рассказала, что избавиться от пухлых щек и второго подбородка можно за счет правильного рациона питания. По ее словам, в первую очередь нужно снизить потребление соли.