Косметическая компания Coty заявила о приостановке работы в России Reuters: косметическая компания Coty заявила о приостановке работы в России

Фото pixabay.com

Французско-американская компания Coty заявила о приостановке своей деятельности в России. Решение было принято на фоне событий, происходящих на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным компании, на долю России в 2021 году пришлось чуть более 3% всех продаж. В денежном выражении сумма составила $4,63 млрд. По мнению руководства Coty, уход с российского рынка не повлияет значительным образом на доход компании.

Хотя все финансовые последствия этого решения, включая долгосрочную перспективу, все еще не определены, ожидается, что оно не повлияет на способность Coty достичь ранее опубликованного прогноза по выручке за 2022 финансовый год, — говорится в заявлении компании.

Компания Coty занимается производством и продажей парфюмерии, косметики и средств по уходу за кожей. Она работает с такими люксовыми брендами, как Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu и Tiffany & Co. Личными брендами компании в масс-маркете являются Max Factor и Rimmel.

Ранее сообщалось, что испанский ретейлер Inditex приостановил торговлю в России, закрыв магазины и прекратив онлайн-продажи. Inditex принадлежит более 500 торговых точек по всей России, компания генерировала около 8,5% операционной прибыли в стране.

Аналитики отмечают, что приостановка работы в России крупнейших иностранных ретейлеров может обернуться для торговых сетей крупными финансовыми потерями, а для ТЦ — закрытием 40–50% магазинов. По их словам, собственники будут стремиться найти замену среди российских, китайских и турецких ретейлеров, но вряд ли это получится сделать быстро.