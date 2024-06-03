«Кощунственно»: муж Заворотнюк ответил авторам фейка о сборах на похороны Чернышев назвал конщуством сообщения с просьбой о деньгах на похороны Заворотнюк

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фигурист Петр Чернышев, супруг скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк, назвал фейковой рассылку сообщений якобы от его имени с просьбой о деньгах на похороны жены. По его словам, которые приводит ТАСС, действия авторов таких публикаций являются кощунством.

Да, мне сообщили о фейковых сообщениях от моего имени. Поделать с этим, к сожалению, ничего невозможно. Происходило, происходит и будет происходить. Это ужасно, кощунственно. Я не понимаю, почему такие люди есть. Бог им судья, — сказал он.

Ранее в соцсетях стали распространяться скриншоты сообщений, в которых Чернышев якобы просит деньги от имени семьи Заворотнюк, чтобы покрыть расходы на ее похороны.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла 30 мая после продолжительной болезни. Актрисе поставили диагноз «глиобластома» в 2019 году, когда она попала в больницу с отеком головного мозга. Она прошла курс химио- и лучевой терапии за границей, но лечение не помогло, и опухоль дала метастазы.

1 июня в храме Покровского женского монастыря в Москве прошла церемония прощания с Заворотнюк. Проститься с актрисой пришли многие деятели культуры, искусства и спорта. В частности, церемонию Эдгард Запашный, Татьяна Тарасова, Сергей Жигунов, Игорь Угольников, Илья Авербух, Григорий Лепс, а также Дмитрий Песков и Татьяна Навка. После этого актрису похоронили на Троекуровском кладбище.