https://static.news.ru/photo/0cd0eb4c-3f83-11ea-93c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кошку, четыре дня просидевшую в шахте лифта, спасли на юге Москвы. Об этом сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Четверо суток в жилом доме на улице Орджоникидзе местная кошечка была забаррикадирована на подоконнике окна за металлической сеткой лифтовой шахты, — цитирует РИА Новости источника.

Собеседник также отметил, что лифт был остановлен в нужном положении на нужном этаже, после чего спасатель смог достать кошку.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники приюта для животных в округе Митчелл, штат Северная Каролина, США, пытаются отдать в хорошие руки «худшую кошку в мире». Они распространили объявление, в котором сказано, что денег с новых хозяев животного брать никто не собирается.