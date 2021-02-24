Кошку и пса выселяют из квартиры из-за аллергии соседа

https://static.news.ru/photo/b84b356a-76b2-11eb-bf64-96000091f725_660.jpg Фото: B. Rainer/blickwinkel/Global Look Press

В Подольске хозяева пса и кошки вынуждены избавиться от домашних животных по решению суда. Причиной стала аллергия у их соседа, который и обратился с иском.

Как передаёт МК.RU, истец долгое время не жил в этой квартире, однако после того как скончался его отец, занимавший 20 квадратных метров в коммуналке, 36-летний мужчина попытался въехать в свою комнату.

Жить он там не смог, поскольку оказалось, что соседи держат домашних животных — британскую кошку и собаку породы итальянский кане-корсо. Он пытался убедить соседей избавиться от животных, но предсказуемо получил отказ. После этого он обратился в суд, заявив, что соседи не ухаживают за животными и не содержат квартиру в чистоте. Также он предъявил суду справку с диагнозом «риноконъюнктивит», который, как утверждалось, был спровоцирован именно аллергической реакцией.

Людям разрешается содержать животных только в квартирах, занятых одной семьёй, и в комнатах коммунальных квартир при отсутствии у соседей медицинских противопоказаний. Поэтому ответчикам придётся отказаться от содержания собаки и кошки. Они, конечно, в полном негодовании и возлагают все надежды на апелляцию, — сообщил представитель суда.

Поясняется, что если апелляция будет отклонена, то у хозяев животных не останется варианта, кроме как пристраивать куда-то питомцев или искать компромисс. Таковым могут стать материальные обязательства по лечению соседа от аллергии.

Как писал NEWS.ru, прививать инновационной вакциной против аллергии на кошек могут начать в России уже в 2023 году. Кроме того, данная вакцина будет действенна против гепатита В. В 2021 году планируется скомпоновать вакцину, завершить её доклинические исследования и перейти к клиническим.