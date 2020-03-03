https://static.news.ru/photo/57377a3c-5cf4-11ea-9aeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство жителей столицы, 82% заказывает товары для кошек, следует из исследования, проведённого сервисом доставки Save Time.

Только 15,1% покупателей добавляли к заказу товары для собак, ещё 2,9% заказывали корм для грызунов и рыбок. По мнению авторов исследования, причина этого — в необходимости выгуливать собак, для чего у жителей мегаполиса просто нет времени. Менее очевидный вариант — проживание в съёмной квартире, а арендодатели чаще готовы сдать жильё хозяевам более тихих кошек, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, в Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) будет направлено предложение мэрии Якутска о введении налога или сбора с владельцев собак с целью компенсации расходов на борьбу с бродячими животными. Намерение мэра Сарданы Авксентьевой подтвердил её пресс-секретарь Алексей Толстяков.