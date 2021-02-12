Кошка в маске грабителя, сделанной из носка, стала звездой соцсетей

https://static.news.ru/photo/8f75ef78-6ed2-11eb-90a3-96000091f725_660.jpg Фото: ttmmff100/tiktok.com

В соцсетях стремительно набирает популярность рыжая кошка Кики, которая стала звездой Интернета благодаря простой, но очень яркой задумке своей хозяйки. 22-летняя пользовательница TikTok нарядила кошку в маску грабителя.

Примечательно, что эту маску девушка сделала из собственного носка жёлто-розовых цветов с ромашковым принтом. Хозяйка прорезала ножницами отверстия для глаз и рта и надела на свою питомицу. Кошка стала смешно вертеться, пытаясь снять неожиданное украшение, ей это удалось.

Видео быстро стало вирусным, набрав более 40 миллионов просмотров. Девушка не ожидала такой популярности и попадания ролика в рекомендации соцсети, учитывая, что подписчиков у неё значительно меньше. Она заверяет фолловеров, что с кошкой всё в порядке, её любят и за её здоровье после таких экспериментов не стоит беспокоиться.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что десятилетняя девочка Виталина из украинского села Зымна Вода может стать рекордсменом по скорости «раскрутки» канала на YouTube без привлечения каких бы то ни было финансовых ресурсов. На её аккаунт подписались уже 34 тысячи пользователей, а всего несколько дней назад было только 13 человек.