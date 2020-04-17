Видео со скучающей без хозяина кошкой растрогало пользователей Reddit

https://static.news.ru/photo/94007a4e-8081-11ea-bf8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователей Reddit растрогала история с одинокой кошкой. Хозяин установил видеокамеру, чтобы посмотреть, чем занят питомец в его отсутствие. После увиденного он решил, что никогда не оставит его одного.

Видео реддитора с ником nirym уже собрало 118 тысяч лайков. На кадрах видно, как животное ходит по квартире в поисках хозяина, оглядывается и жалобно мяучит. Зверь даже принёс в зубах верёвочку, с которой привык играть, в надежде, что появится человек. В итоге кошка улеглась под входной дверью.

В комментариях люди требовали продолжения истории, просили выложить видео, как хозяин гладит кошку, и советовали ему завести ещё одного питомца.

Ребята, я прекрасно понимаю, почему вы просите меня купить ещё одну кошку. Но у меня их и так две, другая просто была у ветеринара на проверке. Поэтому после этих тяжёлых 30 минут они воссоединились на радость друг другу, — ответил автор ролика в комментариях, пишет Life.

Ранее NEWS.ru писал о ролике с дерущимися через окно кошками, который стал самым популярным в Сети. Пользователи от души смеются над зверями, которые пытаются нанести друг другу удары через стекло.