Фото: L. Lenz/Global Look Press

Мужчине из Индонезии удалось заснять на видео кошку, поднимающуюся по гладкой стене.

Ловкость животного впечатляет еще больше, если учесть, что в зубах она несла котёнка и преодолела преграду вместе с ним, рассказывает «Ридус».

Как писал News.ru ранее, в Сети набирает популярность ролик, в котором кошка отлупила сама себя. На кадрах видно, как чем-то недовольное животное сидит на стуле, машет хвостом и нечаянно попадает себе по морде.  

 

 

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