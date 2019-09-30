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Михаил Щипанов
Мужчине из Индонезии удалось заснять на видео кошку, поднимающуюся по гладкой стене.
Ловкость животного впечатляет еще больше, если учесть, что в зубах она несла котёнка и преодолела преграду вместе с ним, рассказывает «Ридус».
Cat parkour. Level: mother cat pic.twitter.com/MqSIpqpgBt— tesarahmad (@tesarahmad) September 28, 2019
Cat parkour. Level: mother cat pic.twitter.com/MqSIpqpgBt
Как писал News.ru ранее, в Сети набирает популярность ролик, в котором кошка отлупила сама себя. На кадрах видно, как чем-то недовольное животное сидит на стуле, машет хвостом и нечаянно попадает себе по морде.
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150 станций отремонтировали в Московском метрополитене за последние годы, что составляет больше половины всех станций подземки.
За это время специалисты поменяли эскалаторы, облицовку станций, инженерные коммуникации. Также были установлены бесшумные турникеты и навесы над входами, сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов.
Кроме того, вестибюлям некоторых станций...
Кошка-паркурщица попала на видео