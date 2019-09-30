https://static.news.ru/photo/037f4d48-e34b-11e9-a244-fa163e074e61_660.jpg Фото: L. Lenz/Global Look Press

Мужчине из Индонезии удалось заснять на видео кошку, поднимающуюся по гладкой стене.

Ловкость животного впечатляет еще больше, если учесть, что в зубах она несла котёнка и преодолела преграду вместе с ним, рассказывает « Ридус ».

Как писал News.ru ранее, в Сети набирает популярность ролик, в котором кошка отлупила сама себя. На кадрах видно, как чем-то недовольное животное сидит на стуле, машет хвостом и нечаянно попадает себе по морде.