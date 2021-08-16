Косачев предупредил о возможности гражданской войны в Афганистане

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предупредил, что смена власти в Афганистане может привести к гражданской войне в этой стране. По его словам, захват «Талибаном» (организация запрещена в РФ) государства разрушил миф о «всесильности американской военной мощи». Об этом он написал в Facebook.

По словам спикера, война может начаться на этнической или конфессиональной почве. Он уточнил, что мировое сообщество должно консолидировать позиции по недопущению экстремизма на территории Афганистана.

Что касается действий властей США, то здесь Косачев заметил, что после вывода войск Штаты фактически сами разрушили миф о большой военной мощи, который старались поддерживать годами.

В Афганистане разрушен миф о всесильности американской военной мощи. Брошенные базы и неспособность обеспечить защиту и работу хотя бы аэропорта — символы не менее мощные, — уточнил он.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко назвал захват Кабула талибами закономерным итогом политики Соединённых Штатов. Он отметил, что в НАТО 20 лет говорили о крепости «трансатлантической спайки и об учёте мнения каждого члена Альянса». По его словам, РФ предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в кризисных ситуациях, но Альянс не проявил никакого внимания к этому моменту.