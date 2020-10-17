Косачев: напавший на учителя во Франции не является выходцем из Чечни

https://static.news.ru/photo/1c4a8da6-1059-11eb-9e72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Напавший 16 октября на преподавателя в коммуне Конфлан-Сент-Онориан на юге Франции не был выходцем из Чечни. В этом убеждён глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он не чеченец и не россиянин, что бы ни было указано в его документах. Мы другие — и в Чечне, и в любом субъекте Российской Федерации, — написал политик на своей странице в Facebook.

Косачев осудил преступление и подчеркнул, что если всё же окажется, что преступник является российским гражданином, тогда обязательно должны быть даны «исчерпывающие оценки происходящего со стороны чеченского народа и со стороны российских властей».

Трагедия произошла 16 октября. По предварительной версии, преступление совершил один из учеников. Он отрезал мужчине голову. В СМИ сообщалось, что нападавшим оказался 18-летний Абдулак Анзоров. Нет какой-либо официальной информации, подтверждающей это.

После убийства злоумышленник опубликовал на своей странице в Facebook фото головы учителя. Под снимком он написал, что казнил «пса ада, посмевшего унизить пророка Мухаммеда». Позже преступник был застрелен силовиками.

NEWS.ru писал, что по делу об убийстве полиция задержала девять человек, в том числе четырёх членов семьи нападавшего. Президент страны Эммануэль Макрон назвал убийство террористической атакой. Уголовное дело расследует антитеррористический отдел прокуратуры.