Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС Гроб с телом Михаила Горбачева привезли к Дому союзов Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС Гроб с телом Михаила Горбачева привезли к Дому союзов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев у Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев у Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посол Кыргызской Республики в РФ Гульнара-Клара Самат прибыла к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посол Кыргызской Республики в РФ Гульнара-Клара Самат прибыла к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Куснирович с женой Екатериной прибыли к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Куснирович с женой Екатериной прибыли к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева прибыла к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева прибыла к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Люди идут по огороженному проходу через улицу Большая Дмитровка к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Люди идут по огороженному проходу через улицу Большая Дмитровка к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Игорь Чубайс на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Игорь Чубайс на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Муратов на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Муратов на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС Церемония прощания с первым президента СССР Михаилом Горбачевым в Москве Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС Церемония прощания с первым президента СССР Михаилом Горбачевым в Москве

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Певица Алла Пугачева на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Певица Алла Пугачева на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович (слева) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович (слева) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин (в центре) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин (в центре) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская (справа) на церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская (справа) на церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Журналист Дмитрий Муратов на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Журналист Дмитрий Муратов на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Молодой человек пришёл на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Молодой человек пришёл на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Сюзанна Масси, американский исследователь истории России, сыгравшая важную роль в отношениях между Рональдом Рейганом и Советским Союзом. На церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов. Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Сюзанна Масси, американский исследователь истории России, сыгравшая важную роль в отношениях между Рональдом Рейганом и Советским Союзом. На церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Фото: NEWS.ru Сюзанна Масси, американский исследователь истории России, сыгравшая важную роль в отношениях между Рональдом Рейганом и Советским Союзом. На церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов. Фото: NEWS.ru Сюзанна Масси, американский исследователь истории России, сыгравшая важную роль в отношениях между Рональдом Рейганом и Советским Союзом. На церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Композитор Виктор Дробыш у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Композитор Виктор Дробыш у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Григорий Явлинский у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Григорий Явлинский у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Кортеж Посола США в РФ Джона Салливана едет к Дому союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Кортеж Посола США в РФ Джона Салливана едет к Дому союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посол США в РФ Джон Салливан (справа) идет к Дому союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посол США в РФ Джон Салливан (справа) идет к Дому союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Посол США в РФ Джон Салливан на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Посол США в РФ Джон Салливан на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (на первом плане) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (на первом плане) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Познер у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Познер у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Российский предприниматель Александр Лебедев у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Российский предприниматель Александр Лебедев у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: NEWS.ru Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов Фото: NEWS.ru Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Познер выходит из здания Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Познер выходит из здания Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Желающих проститься с Горбачевым много Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Желающих проститься с Горбачевым много

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посол Великобритании Дебора Броннерт и Посол США в РФ Джон Салливан на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посол Великобритании Дебора Броннерт и Посол США в РФ Джон Салливан на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посол Франции в России Пьер Леви Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посол Франции в России Пьер Леви

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Посол Франции в России Пьер Леви на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Посол Франции в России Пьер Леви на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Председатель правления Российско-германской внешнеторговая палаты, глава представительства немецкой экономики в РФ Маттиас Шепп (в центре) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Председатель правления Российско-германской внешнеторговая палаты, глава представительства немецкой экономики в РФ Маттиас Шепп (в центре) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Автомобиль посла США в РФ Джона Салливана после церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Автомобиль посла США в РФ Джона Салливана после церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в Доме Союзов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Прощание с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в Доме Союзов

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве. Первый и последний президент СССР Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве. Первый и последний президент СССР

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве