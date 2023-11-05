Коррупция стала опасной для жизни: о чем предупредил глава КС РФ Председатель КС РФ Зорькин: коррупция стала опасной для жизни

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Председатель Конституционного суда России (КС РФ) Валерий Зорькин заявил, что коррупция в России приобрела опасный для жизни людей и общества характер. Что он имел в виду и как в стране борются с коррупцией?

Что сказал председатель КС Зорькин про коррупцию

По словам главы Конституционного суда, в России используются не все инструменты для борьбы с коррупцией.

«Очень болезненной для общества остается проблема коррупции, которая приобрела опасный для жизни людей характер, несмотря на осознание властью и обществом масштабов этой проблемы. В этой области использованы, на мой взгляд, далеко не все имеющиеся резервы», — считает Зорькин.

Он подчеркнул, что развитие и сохранение структурной коррупции приводит к разрушению государства и подрыву устойчивых общественных отношений внутри страны. Зорькин назвал уничтожение коррупции жизненно важным вопросом.

«„Коррупция“ в переводе с латыни означает буквально „порча“, „разрушение“, „разложение“. В данном случае речь идет о разложении институтов власти, что особенно опасно, что чревато разрушением той системы общественных отношений, на которые данная власть распространяется. Поэтому борьба с коррупцией — это жизненно важный для нашего общества вопрос, без решения которого невозможно достичь искомого общественного согласия», — заявил глава Конституционного суда в ходе выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Фото: Совет Федерации Валерий Зорькин

Что сказал Зорькин о межэтнических отношениях

Как отметил глава КС, единство внутри страны и общественное согласие может подорвать межэтническая напряженность. По его словам, в этом вопросе очень важна комплексная политика, направленная на выстраивание взаимного доверия внутри общества и преодоление точек напряженности.

«Это серьезные очень вещи, поэтому сильное государство должно уметь соединить в своих руках такую политику — демографическую, межэтническую, правовую, прежде всего политику в социальной области», — констатировал Зорькин.

Какой уровень коррупции в России

В январе 2023 года немецкая неправительственная организация Transparency International выпустила ежегодный индекс восприятия коррупции в странах мира. В этом рейтинге Россия набрала 28 баллов и заняла 137-е место между Парагваем и Киргизией.

Согласно методике подсчета Transparency International, чем больше баллов набрало государство, тем лучше в нем обстоят дела с восприятием коррупции. Максимальное количество баллов (100) свидетельствует о полном отсутствии воспринимаемой коррупции, минимальное (0) — о максимально высоком уровне восприятия коррупции. Первое место в этом рейтинге у Дании — 90 баллов.

Как в России борются с коррупцией

В августе 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы. В документе перечислены поручения разным ведомствам по борьбе с коррупцией. Они касаются совершенствования системы запретов и ограничений, порядка проведения проверок сведений о доходах и расходах, а также регулирования ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов.

Помимо этого, российский лидер поручил изучить практику защиты людей, сообщивших о коррупции, и утвердить программу по просвещению граждан в этой области.

Документ предусматривает, в частности, принятие мер по недопущению нецелевого использования госсредств и усиление общественного контроля за проблемой коррупции.

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