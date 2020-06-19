Корреспондента «Дождя» вызвали в Центр по противодействию экстремизму

https://static.news.ru/photo/1952a55a-b20f-11ea-83f9-fa163e074e61_660.jpg Антон Баев Фото: Телеканал «Дождь»

Корреспондент «Дождя» Антон Баев даёт пояснения в Центре по противодействию экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД по Москве, рассказал главред телеканала Тихон Дзядко. По его словам, в прошлый раз с его подчинённым беседовали оперуполномоченные. Он добавил, что журналист сейчас находится на ул. Петровка, 38.

Это всё то же самое. Это называется опрос. Опять же, если я правильно понимаю, в тот раз это были оперативные уполномоченные, сейчас это Центр «Э», — рассказал Дзядко в беседе с РИА Новости.

Сотрудники полиции опросили корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева в ночь на 18 июня. Он выпустил репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию. Как рассказал журналист, к нему приехали полицейские и люди в штатском. Проверку проводили до трёх часов ночи, а потом сотрудники полиции уехали.

Накануне телеканал «Дождь» сообщил, что люди получают деньги (75 рублей за активацию сим-карты и создание страницы на портале. Ещё 50 рублей предлагается за участие в плебисците) за регистрацию на электронном голосовании по поправкам в Конституцию. В руках журналистов оказалась база данных с личной информацией десятков пенсионеров, на которых предлагалось создавать аккаунты на mos.ru, а также сим-карты.

По словам главреда вещателя, корреспонденту звонил мужчина по имени Вячеслав, который говорил, что у него есть дополнительная информация по делу. Журналист предложил ему устроить встречу в редакции. По его мнению, они показали удостоверения и попросили журналиста дать пояснения.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию, писал NEWS.ru.