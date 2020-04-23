Корпус для долечивания пациентов в Коммунарке откроют 7 мая

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Новый корпус для долечивания пациентов в больнице посёлка Коммунарка начнёт работу 7 мая. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник пояснил, что количество пациентов с COVID-19 растёт, в связи с чем было принято решение о развёртывании около 2 тысяч коек в виде быстровозводимых конструкций. Новый корпус в Коммунарке будет рассчитан на 500 мест. Его возведение началось 20 апреля.

7 мая они будут отданы под пациентов. Это означает, что вся эта махина будет смонтирована и запущена за 17 дней, — цитирует мэра ТАСС.

Собянин добавил, что в новом корпусе разместят пациентов, состояние которых оценивается как удовлетворительное. Они будут находиться под постоянным наблюдением медиков. В случае необходимости их снова направят на высокотехнологичное лечение.

Ранее NEWS.ru писал, что в настоящее время на лечении в Коммунарке находятся чуть более 600 человек. Коронавирус выявлен у 408 из них.

В России на сегодняшний день зафиксировано 68,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 5,5 тысячи человек, умерли — 615. В Москве 36,8 тысячи заболевших, 2,7 выздоровели, скончались — 325.

В мире насчитывается более 2,7 млн инфицированных. Скончались более 190 тысяч человек, выздоровели — свыше 743 тысяч.