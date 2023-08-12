Корова для семьи и коньки 41-го размера: какие просьбы детей выполнял Путин

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Телефонный разговор президента РФ Путина с участником акции «Елка желаний» Давидом Шмелевым

Школьница, попросившая президента РФ Владимира Путина посетить космодром Восточный, побывала на запуске автономной станции «Луна-25». О чем чаще всего просят дети главу государства и какие их желания были исполнены?

Двукратная победительница Национальной технологической олимпиады Junior Дарья А. в июле 2023 года на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» попросила Владимира Путина помочь ей посетить космодром. 11 августа девочка прилетела в Амурскую область и смогла увидеть пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с аппаратом «Луна-25».

«Очень благодарна Владимиру Владимировичу Путину, платформе „Россия — страна возможностей“, Роскосмосу, что осуществили мою мечту побывать на космодроме Восточный», — сказала школьница.

Как Путин исполнял желания детей о животных

В декабре 2021 года была исполнена просьба ребенка из Якутии, который попросил для своей семьи корову во время прямой линии с президентом. Вопрос был перенаправлен в местное Министерство сельского хозяйства. В администрации главы и правительства республики сообщили, что спустя несколько месяцев животное было куплено.

«Я сегодня разговаривал с Алексеем, он поблагодарил всех за такое внимание к его просьбе. Вся семья Сокольниковых очень рада появлению новой коровы. Ей уже дали имя — Кэскилээнэ. Большинство семей в улусах Якутии живут подсобным хозяйством. И его желание помочь родителям понятно. Конечно, власть должна подключаться к решению подобных вопросов», — заявил глава Республики Саха Айсен Николаев.

Семье мальчика также пообещали улучшить жилищные условия после того, как сгорел дом его семьи. Вопрос взял под личный контроль исполняющий обязанности главы Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев.

Президент России в 2015 году подарил шотландского вислоухого котенка 10-летней девочке из города Ковдора Мурманской области. Школьница в письме рассказала, что живет без отца, из-за чего семья испытывает финансовые трудности. Для вручения серого вислоухого котенка ее пригласили в администрацию.

«У нас мало денег, и из-за этого у нас на Новый год одни конфеты, а очень хотелось бы получить маленького вислоухого рыжего или серого котенка», — сообщила девочка.

Просьбы детей о домашних животных регулярно исполняются президентом. Так, школьница из Мегиона получила в подарок от Владимира Путина лабрадора, 16-летняя девочка из Тулы — бульдога. Щенка ньюфаундленда вручили школьнице из киргизского города Балыкчи.

Какие еще желания детей исполнил Путин

Школьница из Омска перед наступлением 2019 года написала президенту России письмо, в котором рассказала, что не может купить коньки 41-го размера и попросила главу государства посодействовать в этом вопросе. Желание было исполнено. Президентский подарок девочке вручил глава Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

«Увидела по телевизору, что ребята получают подарки от президента. А мне очень хотелось коньки, чтобы тренироваться, но у меня 41-й размер ноги, и родные не успевают покупать мне коньки. Бабушка в шутку посоветовала написать письмо президенту, а я так и сделала. Даже не думала, что моя мечта сбудется, да еще так быстро. Я очень-очень рада этому», — сообщила школьница.

В конце 2022 года пятиклассница из Иваново написала Владимиру Путину письмо, в котором поздравила его с новогодними праздниками и попросила исполнить ее мечту о ноутбуке. Желание девочки было выполнено — она получила «Аквариус».

«28 декабря мечта Дарьи исполнилась, новый ноутбук по поручению президента России ей вручили главный федеральный инспектор по Ивановской области Михаил Калашников и начальник департамента образования Ивановской области Ольга Антонова», — заявили в пресс-службе региона.

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