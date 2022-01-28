Коротченко отреагировал на показ фильма про гитлеровского пособника Нжде
Ксения Голуб
Ксения Голуб
17:34, 29 января 2022
Игорь КоротченкоФото: igor.korotchenko.37/facebook.com
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Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался о сложившейся ситуации вокруг показа фильма про гитлеровского коллаборациониста Гарегина Нжде, который должен был пройти накануне в Союзе армян России в Москве, сообщил Telegram-канал Sputnik Азербайджан. Эксперт призвал в подобных случаях привлекать организаторов подобных мероприятий к судебной ответственности за реабилитацию нацизма.
Те немногочисленные персонажи с русскими фамилиями, которые считают гитлеровского коллаборанта Нжде «героем» и публично оправдывают его преступления против советского народа - это современные власовцы. В годы Великой Отечественной войны таких вешали по приговору военного трибунала. Сегодня их необходимо привлекать к судебной ответственности за реабилитацию нацизма, -заявил Коротченко.
Ранее сообщалось, что в САР по случаю 30-летия армянской армии анонсировали показ киноленты о Нжде — армянском политическом и военном деятеле, который сотрудничал с Третьим рейхом в период Второй мировой войны.
По информации «Известий», перед началом показа в зал зашли правоохранители, которые зачитали предупреждение прокуратуры на основе ст. 354.1 УК о неправомерности проведения подобного мероприятия. Обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию о показе направили «Ветераны России». Соответствующее письмо опубликовано на сайте организации.